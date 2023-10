Mãe em fuga de Gaza chora: "O que meus filhos fizeram para merecer isso?"

Os palestinos moradores de Gaza dizem que as milhares de explosões que iluminaram seus becos densamente povoados à noite e os escureceram com fumaça durante o dia, após o ataque mortal do Hamas a Israel no sábado, são as piores que já sofreram.

"Isso não é retaliação. Isso é loucura", disse Jehad, dono de uma mercearia em Remal, bairro comparativamente mais rico no enclave empobrecido. Ele pediu para não informar o nome de sua família por medo de represálias israelenses.

"Quem eles mataram até agora? Líderes do Hamas? Não, eles mataram centenas de civis".

Enquanto as autoridades israelenses continuam a encontrar corpos de famílias baleadas por combatentes do Hamas, as forças de Israel bombardeiam Gaza e impuseram um bloqueio mais rígido ao estreito e lotado enclave palestino, cortando eletricidade, água, alimentos e combustível.

Os ataques a Gaza mataram mais de 830 pessoas, feriram outras 4.250 e levaram 187.000 a buscar abrigo em escolas da ONU. O enclave, com apenas 40 km de comprimento e 10 km de largura, abriga 2,3 milhões de pessoas.

Israel iniciou seus ataques aéreos logo depois que militantes islâmicos do Hamas lançaram um ataque amplo e coordenado contra cidades israelenses na madrugada de sábado, lançando foguetes e enviando homens armados que mataram pelo menos 900 pessoas e sequestraram mais de 100.