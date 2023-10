Mudança climática causou onda de calor durante inverno na América do Sul, diz estudo

Pelo menos quatro mortes relacionadas ao calor foram registradas em São Paulo, a maior cidade da América do Sul, mas o número real de mortes provavelmente levará meses para ser determinado por meio da análise dos atestados de óbito, disse o estudo.

"O calor mata, especialmente na primavera, antes que as pessoas estejam aclimatadas a ele. Temperaturas acima de 40°C no início da primavera são incrivelmente extremas", disse Julie Arrighi, coautora do estudo e diretora do Centro Climático do Crescente Vermelho da Cruz Vermelha, uma organização sem fins lucrativos.

O estudo foi produzido por uma dúzia de pesquisadores de universidades e agências meteorológicas de todo o mundo.

Este ano está a caminho de ser o mais quente já registrado no mundo, informou o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus, da União Europeia, na semana passada.

As ondas de calor do verão registradas no Hemisfério Norte -- incluindo os Estados Unidos, a Europa e a China -- serão os principais contribuintes para esse recorde.

Mas o que mais chama a atenção é o fato de a América do Sul ter atingido temperaturas tão altas no inverno, disse Gareth Redmond-King, especialista em clima da Energy and Climate Intelligence Unit, em Londres. Redmond-King não participou do estudo.