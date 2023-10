Papa monitora situação de Gaza com telefonemas para padre local

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco está acompanhando a situação em Gaza em meio ao recente conflito entre israelenses e palestinos com telefonemas regulares para o padre local, informou a mídia do Vaticano nesta terça-feira.

O pároco de Gaza, Gabriel Romanelli, recebeu duas ligações telefônicas de Francisco desde que as hostilidades começaram no fim de semana com um ataque a Israel por militantes islâmicos do Hamas, no qual mais de 1.000 pessoas morreram.

O papa "expressou sua proximidade e suas orações" e "nós o agradecemos por seu apelo por um cessar-fogo e contra toda violência, todo terrorismo e todas as guerras", disse Romanelli ao site Vatican News.