Papel da mulher na sociedade está em jogo nas eleições polonesas

Agata conseguiu fazer um aborto em outro lugar, de acordo com ativistas que a ajudaram, mas sua situação repercute em muitas pessoas antes da eleição de domingo, na qual os direitos das mulheres surgiram como uma questão fundamental da campanha.

Com o número de eleitoras indecisas duas vezes maior do que o de homens na maioria das faixas etárias, de acordo com um relatório da Fundação Batory, os sociólogos dizem que o sucesso da oposição em galvanizá-las pode fazer pender a balança.

"O PiS não respeita as mulheres", disse Magdalena Bojko, uma funcionária de escritório de 36 anos, durante um comício da oposição neste mês.

Perguntada sobre o que ela espera que o principal rival do PiS, a Coalizão Cívica (KO), possa fazer se ganhar, ela afirmou: "Garantir que possamos ter filhos com dignidade, ter acesso à fertilização in vitro".

O PiS diz que pretende aumentar as taxas de fertilidade e apoiar as famílias, ao mesmo tempo em que se opõe aos valores liberais que se chocam com a herança católica da Polônia.

Desde que assumiu o poder em 2015, acabou com o financiamento estatal para fertilização in vitro e impôs uma exigência de prescrição para contracepção de emergência, além de lançar um benefício universal para crianças e incentivos em dinheiro para que as mulheres tenham pelo menos quatro filhos.