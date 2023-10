Parceiros de coalizão de Netanyahu dão aval para possível governo de emergência em Israel

JERUSALÉM (Reuters) - Todos os parceiros da coalizão do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, aprovaram nesta terça-feira uma proposta de expansão do governo para incluir políticos que hoje fazem parte da oposição, segundo um comunicado do partido Likud.

Desde o chocante ataque do Hamas em Gaza no fim de semana e da declaração de guerra por Israel, alguns partidos de centro-esquerda se ofereceram para se juntar a Netanyahu no governo -- em uma tentativa de apoiar o país em crise.

(Por Dan Williams)