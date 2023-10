Pressão na fronteira de Gaza preocupa Egito após ataques fecharem passagem

Rafah é o único ponto de passagem possível para o Sinai para os 2,3 milhões de habitantes de Gaza. O restante da faixa é cercado por Israel e pelo mar.

A passagem de pessoas e mercadorias é estritamente controlada sob um bloqueio de Gaza imposto pelo Egito e por Israel.

Nesta terça-feira, os militares israelenses revisaram uma recomendação de um de seus porta-vozes para que os palestinos que fogem dos ataques aéreos em Gaza se dirijam ao Egito.

O Ministério do Interior de Gaza, administrado pelo Hamas, disse que os bombardeios na segunda e nesta terça-feira atingiram um portão de entrada no lado palestino da travessia de Rafah, fazendo com que o trabalho fosse interrompido.

A passagem também foi fechada do lado egípcio e os palestinos que planejavam viajar para Gaza se retiraram para a principal cidade do norte do Sinai, Al Arish, disseram fontes egípcias.

Na segunda-feira, cerca de 800 pessoas deixaram Gaza pela passagem de Rafah e cerca de 500 pessoas entraram, embora a passagem tenha sido fechada para o movimento de mercadorias, de acordo com o escritório humanitário das Nações Unidas.