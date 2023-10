Republicanos enfrentam caminho complicado para escolher novo líder na Câmara dos EUA

Os republicanos detêm uma estreita maioria de 221 a 212 assentos na Casa, o que possibilitou que apenas alguns de seus membros destituíssem McCarthy na semana passada, e poderia tornar a liderança da bancada um desafio para qualquer novo líder.

Embora McCarthy tenha sido o primeiro presidente da Câmara a ser destituído em uma votação formal, os dois últimos republicanos a ocupar o cargo também acabaram saindo sob pressão de parlamentares mais radicais do partido.

Antes de votarem em um líder, os republicanos podem primeiro ter que enfrentar outras questões espinhosas, incluindo como avançar no financiamento do governo para o ano fiscal que começou em 1º de outubro e se devem mudar a regra que permitia que apenas um parlamentar convocasse uma votação para expulsar McCarthy.

"Todos esses são pontos sobre os quais os membros estão conversando entre si, e eles precisam ser reconciliados e acordados antes de podermos avançar", disse o deputado republicano French Hill à Reuters.

Mais de 90 republicanos também pediram uma mudança nas regras do partido que exigiria que qualquer candidato tivesse o apoio de 217 republicanos, o suficiente para vencer a eleição para o cargo de presidente da Câmara diante da oposição democrata.

Jordan, um proeminente conservador apoiado pelo ex-presidente Donald Trump, parecia ter uma vantagem no apoio antes do encontro de terça-feira. Mas é pouco provável que ele consiga fazer melhor do que dividir a bancada republicana com Scalise, deixando cada candidato aquém dos 218 votos necessários para conquistar o cargo.