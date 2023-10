Rússia acusa EUA de 'atividade preparatória' para teste nuclear em Nevada

A Rússia acusou os Estados Unidos nesta terça-feira de realizar atividades preparatórias em um local de testes nucleares no Estado de Nevada, mas disse que Moscou não reiniciará seu próprio programa de testes a menos que Washington o faça.

Os comentários do vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, foram feitos no momento em que a câmara baixa do Parlamento russo estuda como revogar a ratificação de Moscou de um tratado histórico que proíbe os testes nucleares e no momento em que as tensões com o Ocidente atingem seu nível mais alto desde a crise dos mísseis cubanos de 1962.

Um teste nuclear realizado pelos EUA ou pela Rússia poderia incentivar outros países, como a China, a seguir o exemplo, dando início a uma nova corrida armamentista nuclear entre as grandes potências, que interromperam os testes nucleares nos anos após o colapso da União Soviética em 1991.