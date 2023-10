Rússia diz que está conversando com israelenses e palestinos; Putin culpa fracasso da política dos EUA

Putin disse que os Estados Unidos tentaram "monopolizar" os esforços internacionais para forjar a paz e acusou Washington de negligenciar a busca de compromissos que seriam aceitáveis para ambos os lados.

Os Estados Unidos, segundo Putin, ignoraram os interesses dos palestinos, incluindo a necessidade de um Estado palestino independente.

Putin não mencionou o papel da Rússia no processo de paz no Oriente Médio ao longo dos anos. Juntamente com Estados Unidos, ONU e União Europeia, o país faz parte, desde 2002, de um "Quarteto" de potências encarregadas de ajudar na mediação.

Moscou tem laços de longa data com os palestinos, incluindo o Hamas, que enviou pela última vez uma delegação sênior para conversações em Moscou em março. Mas também tem "muito em comum" com Israel, inclusive o fato de que muitos israelenses são ex-cidadãos russos, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

"Portanto, mantemos relações com ambos os lados desse conflito. Realizamos contatos e participamos de todos os formatos -- infelizmente poucos -- que buscam um terreno comum para um acordo e que não funcionam de forma muito eficaz, como a prática recente demonstrou", disse Peskov.

Ele disse que o Kremlin estava tentando determinar se algum russo estava entre as dezenas de reféns tomados pelo Hamas.