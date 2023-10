Taiwan busca "coexistência pacífica" com a China, diz presidente

Por Yimou Lee e Ben Blanchard

TAIPÉ (Reuters) - Taiwan busca uma "coexistência pacífica" com a China, com interação livre e irrestrita, mas a ilha será democrática para as próximas gerações, disse a presidente Tsai Ing-wen em seu último discurso do dia nacional, nesta terça-feira.

Taiwan, reivindicada pela China como seu próprio território, vem sofrendo crescente pressão militar e política de Pequim, incluindo dois grandes conjuntos de jogos de guerra chineses perto da ilha desde agosto do ano passado, aumentando os temores de um conflito que teria ramificações globais.