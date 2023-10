UE diz que desinformação se espalhou na plataforma X após ataque do Hamas e insta Musk a combatê-la

Por Foo Yun Chee e Sudip Kar-Gupta

BRUXELAS (Reuters) - O comissário para indústria da União Europeia disse ao empresário Elon Musk que a desinformação está se espalhando em sua plataforma de redes sociais X desde o ataque surpresa do grupo islâmico palestino Hamas a Israel, instando-o a tomar contramedidas alinhadas com as novas regras de conteúdo online da UE.

Thierry Breton disse nesta terça-feira ter indícios de que o X, anteriormente conhecido como Twitter, estava sendo usado para disseminar conteúdo ilegal e desinformação na União Europeia.