Zelenskiy pede para não deixarem a Rússia fazer do Mar Negro uma "zona morta"

Ele disse em uma coletiva de imprensa conjunta com Iohannis que a Romênia ajudaria a treinar pilotos ucranianos para pilotar caças F-16, assinou uma declaração bilateral sobre segurança e cooperação econômica, e saudou a importância dos laços da Ucrânia com o país vizinho.

“A parceria Ucrânia-Romênia é um fator de estabilidade para a Europa e para além dela”, escreveu Zelenskiy na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter. "A Romênia é uma amiga que nos ajudou nos nossos dias mais difíceis e cujo apoio se fortalece com o tempo."

Ressaltando a importância crescente da Romênia para a Ucrânia, Zelenskiy disse que um "corredor" seria em breve estabelecido para levar grãos ucranianos para a Romênia através da Moldávia.

Kiev tem dependido fortemente de uma rota de exportação ao longo do rio Danúbio, que leva os seus grãos para o mundo através do porto romeno de Constanta, desde que Moscou revogou o acordo de passagem segura no Mar Negro em julho, mas a Rússia ataca frequentemente os portos fluviais da Ucrânia.

“Devemos fazer todo o possível para evitar que a Rússia transforme qualquer parte do Mar Negro e da região do Danúbio em uma zona morta para a navegação normal”, disse Zelenskiy.

