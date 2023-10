Ataques aéreos em Gaza deixam 11 funcionários de agência da ONU mortos

GENEBRA (Reuters) - Nove funcionários das Nações Unidas que trabalham com a agência da ONU para refugiados palestinos foram mortos em ataques aéreos na Faixa de Gaza desde sábado, e cinco membros da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho internacionais também foram mortos no conflito, disseram as organizações nesta quarta-feira.

"É com grande tristeza que confirmamos que 11 colegas da UNRWA foram mortos desde 7 de outubro na Faixa de Gaza", declarou a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) em um comunicado.

A agência não especificou se se tratava de pessoal palestino ou estrangeiro, mas informou que entre eles estavam cinco professores das escolas da UNRWA, um ginecologista, um engenheiro, um conselheiro psicológico e três funcionários de apoio.