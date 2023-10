Biden adverte o Irã e garante a Netanyahu ajuda para combater Hamas

Por Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou o Irã nesta quarta-feira para "ter cuidado" e disse ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que os EUA estão enviando mais assistência militar para ajudar Israel a combater os militantes do Hamas.

Ao falar para um grupo de líderes da comunidade judaica, Biden, pela primeira vez, relacionou o envio de uma frota de porta-aviões dos EUA para perto de Israel com a preocupação de que o Irã possa tentar se envolver, já que Israel se recupera de um ataque de militantes do Hamas a partir de Gaza, que matou mais de 1.000 pessoas no sul de Israel.