Biden fala novamente com Netanyahu; número de norte-americanos mortos pelo Hamas pode subir

No curto prazo, Washington pode continuar apoiando tanto Israel quanto a Ucrânia, que continua a lutar contra a Rússia, mas "certamente estamos ficando sem caminho", disse ele em uma coletiva de imprensa.

Biden se comprometeu a apoiar Israel depois que um ataque do grupo militante Hamas no sábado deixou 1.200 mortos e mais de 2.700 feridos, de acordo com a contagem de Israel. Pelo menos 22 cidadãos dos EUA estavam entre os mortos, confirmou o Departamento de Estado.

Kirby disse que o número confirmado de norte-americanos que morreram ou estão sendo mantidos como reféns pode aumentar.

"Não há justificativa para o terrorismo. Não há desculpa", disse Biden durante comentários no Rose Garden, acrescentando que havia falado novamente com Netanyahu - sua quarta ligação com o líder israelense nos últimos dias.

Em comentários emocionados um dia antes, Biden chamou o ataque do Hamas "um ato de pura maldade" e disse que a assistência militar dos EUA estava sendo enviada para ajudar Israel em sua luta.

Uma pessoa familiarizada com o assunto disse anteriormente à Reuters que a Casa Branca está avaliando um pedido ao Congresso que incluiria ajuda militar tanto para Israel quanto para a Ucrânia, que vem lutando contra a invasão da Rússia há 20 meses.