Blinken visita Israel para mostrar solidariedade dos EUA e buscar dissuasão

Ele trabalhará com aliados regionais dos EUA para tentar garantir a libertação de mais de 100 pessoas que, segundo Israel, o Hamas mantém como reféns, algumas das quais podem ser cidadãos norte-americanos.

Blinken estava no ar quando Israel anunciou a formação de um governo de união de emergência. O Departamento de Estado dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Homens armados do Hamas invadiram cidades israelenses no fim de semana, matando 1.200 pessoas e levando dezenas de reféns para Gaza. Israel tem retaliado com ataques aéreos que mataram mais de 1.000 pessoas na Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, enquanto se prepara para uma possível ofensiva terrestre.

Pelo menos 14 norte-americanos foram mortos durante o ataque do Hamas no sábado, disse o presidente Joe Biden na terça-feira.

Uma das principais prioridades de Blinken será transmitir uma mensagem de dissuasão, em grande parte dirigida ao Irã e a grupos apoiados pelos iranianos, como o libanês Hezbollah, para impedir a eclosão de uma guerra mais ampla.

O Hezbollah tem agido com cautela desde que o Hamas e Israel entraram em guerra, mantendo as tropas israelenses ocupadas com ataques na fronteira libanesa, mas sem abrir uma grande frente, afirmam fontes familiarizadas com o assunto.