Brasileiros estão entre reféns mantidos pelo Hamas em Gaza, diz porta-voz israelense

A presença de reféns em Gaza tem dificultado os esforços de Israel para retaliar os ataques do Hamas. O país estaria estudando uma ofensiva terrestre no enclave, enquanto o grupo militante ameaçou executar um refém para cada casa atingida por Israel.

"Temos o compromisso de trazer todos esses reféns de volta", afirmou o porta-voz.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o secretário de África e de Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores, Carlos Sérgio Sobral Duarte, disse que o Itamaraty está verificando a informação sobre a suposta existência de reféns brasileiros, mas ainda não tinha uma confirmação.

"Recebemos essa informação também. Estamos procurando verificá-la, mas não temos ainda confirmação de que existiria algum refém com nacionalidade brasileira", disse o secretário aos jornalistas.

O ministério ainda disse que não possuía "qualquer confirmação mais concreta" sobre o desaparecimento da brasileira Karla Stelzer Mendes e que a embaixada do país em Israel segue em "estreito contato" com as autoridades israelenses sobre o caso.

Na terça-feira, o Itamaraty informou a morte de dois brasileiros -- Ranani Nidejelski Glazer e Bruna Valeanu. Os dois estavam em um festival de música eletrônica realizado em um local a 20 quilômetros da Faixa de Gaza e que foi alvo de um atentado do Hamas.