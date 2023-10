Candidatos presidenciais do Equador prometem impedir tráfico de drogas nos portos

GUAYAQUIL/QUITO (Reuters) - Os candidatos à Presidência do Equador estão prometendo usar as Forças Armadas para reprimir as exportações de drogas nos portos do país, onde mais da metade dos carregamentos de banana sinalizados como suspeitos e revistados pelas autoridades escondem pacotes de cocaína.

A cocaína também é cada vez mais encontrada em carregamentos de atum, bem como escondida em abacaxis ocos e em meio ao açúcar, segundo a polícia.

A situação da segurança no Equador tem se deteriorado drasticamente nos últimos anos, um dos fatores do êxodo de imigrantes na América do Sul. O governo que deixará o cargo atribuiu o aumento dos assassinatos, da violência nas prisões e de outros crimes à crescente presença de traficantes de drogas.