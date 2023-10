Casa Branca mantém discussões ativas com Israel sobre saída segura de civis de Gaza

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está mantendo discussões ativas com Israel para ajudar a transportar civis de Gaza enquanto Israel ataca o enclave após um ataque mortal do Hamas no fim de semana, disse o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, a repórteres nesta quarta-feira.

"Acreditamos que a passagem segura é importante e queremos ver um corredor de passagem seguro aberto", disse Kirby.

Ele disse que 22 norte-americanos foram mortos nos ataques e 17 continuam desaparecidos.