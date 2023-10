Egito discute ajuda a Gaza e rejeita corredores para civis, dizem fontes

Diversos Estados árabes ainda têm campos para refugiados palestinos descendentes daqueles que deixaram suas casas quando Israel foi criado, em 1948. Os palestinos e outros Estados árabes disseram que um acordo de paz final precisa incluir o direito desses refugiados de retornarem, medida que Israel sempre rejeitou.

O Egito tem intensificado seus esforços para conter a situação em Gaza, disse o presidente do país, Abdel Fattah al-Sisi, ao ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, durante reunião no Cairo, segundo um comunicado do gabinete de Sisi.

De acordo com fontes de segurança egípcias, as conversas entre o Egito e Estados Unidos, Catar e Turquia discutiram a ideia de entregar ajuda humanitária através da passagem de Rafah, entre Gaza e a Península do Sinai, no Egito sob um cessar-fogo geograficamente limitado.

Principal ponto de saída de Gaza não controlado por Israel, a passagem está fechada desde terça-feira, após bombardeios israelenses atingirem o lado palestino, segundo autoridades em Gaza e fontes egípcias.

O Egito fez repetidas declarações nesta semana alertando que o ataque de Israel a Gaza poder levar ao deslocamento de residentes do enclave para território egípcio.

Questionado sobre a perspectiva de deslocamento após uma reunião com Tajani, o Ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio, Sameh Shoukry, disse: