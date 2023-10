Escolas israelenses, já fechadas, passarão a ter ensino remoto no domingo

JERUSALÉM (Reuters) - As escolas israelenses, que foram fechadas desde que um ataque do Hamas no fim de semana desencadeou um aumento da violência regional, passarão a ter ensino remoto no domingo, informou o Ministério da Educação.

Os estudos online "se concentrarão, em primeiro lugar, nos aspectos emocionais e sociais, a fim de fortalecer a resiliência, e no conteúdo educacional apropriado para a situação", disse o ministério em um comunicado nesta quarta-feira.

(Por Dan Williams)