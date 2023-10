Executivos argentinos defendem disciplina fiscal em reta final de eleição

Os três principais candidatos estão concorrendo cada um com seu próprio remédio para a economia em dificuldades: a proposta de dolarização do libertário radical Javier Milei; um sistema bimonetário proposto pela conservadora Patricia Bullrich; e o plano do candidato do partido governista Sergio Massa de manter o peso.

No entanto, os candidatos concordam, em sua maioria, com a redução do grande déficit fiscal do governo, assim como muitos líderes empresariais.

"Nós, argentinos, precisamos parar de discutir sobre coisas óbvias, como gastos públicos", disse Javier Goni, CEO da empresa de agronegócios Ledesma. Ele disse que cortar os gastos do Estado é uma necessidade.

Os executivos também estão pedindo maior flexibilidade no mercado de trabalho, citando preocupações com os riscos legais e os altos custos das demissões, e uma unificação dos diferentes controles cambiais da Argentina, após um aumento na diferença entre as taxas de câmbio oficial e informal para 200% no início desta semana.

"Os controles cambiais tiraram nossa capacidade de buscar novos investimentos", disse um executivo de uma empresa siderúrgica que pediu para não ter seu nome revelado.

Outra demanda recorrente dos executivos é um melhor acesso ao crédito para estimular o crescimento dos negócios.