Furacão Lidia mata uma pessoa no México antes de se dissipar

Duas pessoas também ficaram feridas em Autlán de Navarro e Cihuatlán, em Jalisco, disse Laura Velázquez, chefe da autoridade de proteção civil do México, em uma coletiva de imprensa do governo.

Nas primeiras horas desta quarta-feira, o Lidia havia se dissipado enquanto atravessava as montanhas do oeste do México.

As autoridades em Puerto Vallarta listaram os danos nas redes sociais, informando que o furacão havia atingido casas e bloqueado estradas durante sua passagem.

Autoridades de Nayarit estavam trabalhando para remover as árvores caídas de uma rodovia federal no município de Bahía de Banderas. As autoridades disseram que dezenas de pessoas procuraram abrigo durante a noite em acomodações temporárias instaladas no município.

Esperava-se que o Lidia despejasse até 30 cm de chuva em partes do México, com risco de inundações, informou o centro de furacões.

(Por Natalia Siniawski)