Israel bombardeia Gaza por via aérea; Biden condena "maldade" do Hamas

Fontes palestinas disseram que uma das casas que os ataques aéreos israelenses atingiram em Gaza durante a noite matou três parentes do militante palestino Mohammed Deif, o mentor secreto do ataque, planejado há dois anos.

Israel retirou as tropas de Gaza em 2005, após 38 anos de ocupação. Desde que o Hamas tomou o poder em 2007, Israel a mantém sob bloqueio, criando condições intoleráveis entre seus 2,3 milhões de habitantes, segundo os palestinos.

Washington disse que estava conversando com Israel e com o Egito sobre a ideia de uma passagem segura para os civis de Gaza, com escassez de alimentos e falta de combustível.

O fogo transfronteiriço do Líbano foi o quarto dia consecutivo de violência no país, e mais projéteis lançados do território sírio aterrissaram em áreas abertas em Israel na terça-feira.

REAÇÃO INTERNACIONAL

Na Casa Branca, Biden chamou os ataques do Hamas de "ato de pura maldade" e disse que Washington estava enviando assistência militar adicional a Israel, incluindo munição e interceptores para reabastecer o sistema de defesa aérea Domo de Ferro.