Israel forma governo de emergência contra o Hamas conforme aumentam mortes e danos em Gaza

“Eu estava dormindo aqui quando a casa desabou em cima de mim”, gritou um homem enquanto ele e outros usavam lanternas nas escadas de um prédio atingido por mísseis para encontrar alguém preso.

As forças israelenses disseram que as suas tropas mataram pelo menos 1.000 homens armados palestinos que se infiltraram a partir de Gaza e o Chefe do Estado-Maior se reuniu com comandantes para discutir os próximos passos.

“Onde quer que haja líderes do Hamas, as FDI atacam com precisão e poder”, disse, em referência às Forças de Defesa de Israel.

Dezenas de israelenses e outros estrangeiros foram levados para Gaza como reféns, alguns dos quais foram exibidos em desfile pelas ruas. Ambos os lados disseram que muitas mulheres e crianças estavam entre os mortos e feridos, e parentes perturbados realizaram vários funerais.

Israel disse que estava mudando as escolas para o ensino remoto a partir de domingo e distribuindo mais armas de fogo para cidadãos licenciados, prevendo possíveis atritos entre a maioria judaica e a minoria árabe em meio a apelos por mais protestos em apoio a Gaza.

As forças de segurança israelenses mataram pelo menos 27 palestinos durante confrontos na Cisjordânia ocupada desde sábado, quando facções palestinas apelaram à população do território palestino para se revoltar na esteira do ataque do Hamas a partir de Gaza.