Kremlin diz que não está "no mesmo caminho" que russos que saíram e apoiam Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin afirmou nesta quarta-feira que não está "no mesmo caminho" que os russos que fugiram do país depois que Moscou enviou suas tropas para a Ucrânia e adotaram o que chamou de fortes posições antirrussas, mas disse que essas pessoas são minoria.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, estava respondendo a perguntas sobre o assunto um dia depois que Vyacheslav Volodin, o presidente da câmara baixa do parlamento russo, sugeriu que os russos que apoiam a Ucrânia e agora querem voltar deveriam ser enviados para uma região do extremo leste conhecida por seus campos de prisioneiros Gulag da era Stalin.

Volodin, o presidente da Duma, disse aos parlamentares na terça-feira que aqueles que deixaram a Rússia e se alegraram com os ataques de drones e mísseis ucranianos contra seu país deveriam saber que não são mais bem-vindos em sua terra natal e que deveriam ser enviados para a região de Magadan se retornassem.