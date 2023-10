Lula pede que Hamas liberte crianças feitas reféns e Israel pare de bombardear Gaza

"É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a Faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra", escreveu Lula na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter.

"É urgente uma intervenção humanitária internacional. É urgente um cessar fogo em defesa das crianças israelenses e palestinas."

Essa foi a manifestação mais contundente do presidente desde o dia do ataque do Hamas a Israel, quando Lula condenou, também pelas redes sociais, o que chamou de "ataque terrorista".

A maior preocupação do governo brasileiro no momento é a situação dos reféns levados pelo Hamas e a necessidade de abrir um corredor humanitário para retirada da população da Faixa de Gaza, área palestina dominada pelo Hamas e agora sob ataque de Israel.

O Brasil ocupa neste mês a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU e, logo depois do ataque, convocou uma reunião de emergência do colegiado. Há possibilidade de que uma nova reunião aconteça nos próximos dias, mas ainda não há uma convocação.

Em sua publicação, Lula lembrou o papel do país no Conselho de Segurança.