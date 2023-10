Nasa revela amostra de asteroide rico em carbono recém chegada do espaço

O pouso da cápsula de retorno encerrou uma missão conjunta de sete anos da agência espacial dos EUA e da Universidade do Arizona. Foi apenas a terceira amostra de asteroide, e de longe a maior, que retornou à Terra para análise, após duas missões semelhantes da agência espacial japonesa que terminaram em 2010 e 2020.

“São dias como este que continuam a me surpreender”, afirmou o chefe da Nasa, Bill Nelson no palco, ao apresentar em uma tela a primeira imagem do material recuperado de Bennu, um artefato celeste com cerca de 4,5 bilhões de anos.

A imagem mostrou um aglomerado solto de pequenas rochas cor de carvão, seixos e poeira que foram deixados na parte externa do conjunto de coleta de amostras quando o solo do asteroide foi sugado, através de um filtro, para o recipiente de armazenamento da espaçonave.

Os técnicos ainda estão desmontando metodicamente o hardware que envolve o recipiente científico interno, que contém a maior parte do espécime, um processo que deve levar mais duas semanas.

Mas a amostra “bônus” do material transbordado foi imediatamente examinada com microscópios eletrônicos e instrumentos de raios X, disse Dante Lauretta, principal pesquisador da missão na Universidade do Arizona.

O que os cientistas encontraram foi material rico em carbono, quase 5% em peso de um elemento essencial para toda a vida na Terra, assim como moléculas de água presas na estrutura cristalizada das fibras de argila, disse Lauretta.