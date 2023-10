Novo gabinete de guerra de Israel promete varrer o Hamas da Terra

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, formou um governo de emergência nesta quarta-feira para dirigir a guerra contra o Hamas, e seu ministro da Defesa prometeu varrer o grupo militante palestino "da face da Terra" após o ataque mortal no último fim de semana.

Homens armados do Hamas invadiram Israel a partir da Faixa de Gaza no sábado, em um ataque surpresa que matou pelo menos 1.200 pessoas, investida militante palestina mais mortal na história do país.

Israel respondeu com um bombardeio de grandes proporções sobre Gaza, que matou 1.055 pessoas, e enviou milhares de soldados ao redor do enclave, em meio a expectativas crescentes de que lançará uma invasão terrestre para destruir o Hamas.