Otan garante apoio a Zelenskiy mesmo quando os olhos do mundo se voltam para o Oriente Médio

Por Andrew Gray e Idrees Ali

BRUXELAS (Reuters) - Membros da Otan garantiram ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, nesta quarta-feira, que manteriam a ajuda militar ao país enquanto se prepara para outro inverno de guerra, mesmo com a atenção ocidental focada nas consequências do ataque do Hamas a Israel.

As garantias foram asseguradas pelos comandantes de Defesa quando Zelenskiy visitou a sede da Otan em Bruxelas pela primeira vez desde que a Rússia lançou a sua invasão total da Ucrânia em fevereiro do ano passado.