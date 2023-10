Otan responderá se for comprovado ataque deliberado a gasoduto no Mar Báltico

Por Anne Kauranen e Benoit Van Overstraeten

HELSINQUE/BRUXELAS (Reuters) - A Otan discutirá os danos causados a um gasoduto e a um cabo de dados entre os Estados-membros Finlândia e Estônia, e montará uma resposta "determinada" se for comprovado que a causa foi um ataque deliberado, disse o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, nesta quarta-feira.

Os danos no gasoduto Balticconnector e no cabo de telecomunicações foram confirmados na terça-feira, depois que uma das duas operadoras do gasoduto, a finlandesa Gasgrid, observou uma queda na pressão e um possível vazamento na noite de domingo, durante uma tempestade.