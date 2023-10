Outro terremoto atinge Afeganistão; autoridades dizem que mais casas foram destruídas

Por Mohammad Yunus Yawar

CABUL (Reuters) - Um forte terremoto sacudiu a província de Herat, no oeste do Afeganistão, nesta quarta-feira, forçando as autoridades a deslocar equipes de socorro e resgate que já estavam em campo após uma série de terremotos mortais no sábado.

Ainda não havia detalhes sobre vítimas, afirmou à Reuters o porta-voz de gerenciamento de desastres, Janan Sayeeq, mas as autoridades da província disseram que centenas de casas foram destruídas.