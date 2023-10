Palestinos bombardeados por Israel em Gaza não têm esperança ou escapatória

A única central elétrica de Gaza, que vinha trabalhando intermitentemente há dias, foi desligada nesta quarta-feira após ficar sem combustível. Sem energia, a água não pode ser bombeada para as casas. À noite há escuridão quase total, pontuada por bolas de fogo e pontinhos de luz de telefones usados ​​como lanternas.

"Vivi todas as guerras e incursões do passado, mas nunca testemunhei nada pior do que esta guerra", disse Yamen Hamad, 35 anos, pai de quatro filhos, cuja casa foi destruída pelos ataques israelenses no norte de Gaza, na cidade de Beit Hanoun.

Num hospital em Khan Younis, no sul de Gaza, familiares e amigos faziam fila à porta do sobrecarregado necrotério, onde corpos eram estendidos no chão porque os refrigeradores já estavam cheios ou não tinham energia.

Os enlutados corriam para enterrar seus entes queridos rapidamente, antes que o calor fora de época cobrasse seu preço. Falavam brevemente e rezavam para que as almas descansem em paz, antes de levá-los para túmulos próximos, com macas, se disponíveis, ou sem macas.

A Reuters entrevistou mais de três dezenas de pessoas em Gaza e a maioria concordou com os sentimentos de Hamad. Pintaram um quadro de pavor e desesperança face ao que descreveram como a pior violência já vista.

Diante do bloqueio das autoridades egípcias à única travessia possível, na fronteira com o Egito, pessoas disseram estar encurraladas. O temor é que o pior ainda esteja por vir, incluindo uma possível invasão terrestre, enquanto Israel busca vingança pelo ataque militante palestino mais mortal nos 75 anos de história do país.