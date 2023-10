Presos fazem rebelião com guardas reféns em maior prisão do Paraguai

ASSUNÇÃO (Reuters) - Os detentos da maior prisão do Paraguai iniciaram um motim na terça-feira, tomando 11 guardas como reféns e incendiando as instalações da lotada penitenciária de Tacumbú, nos arredores da capital Assunção.

Dois reféns foram libertados mais tarde, quando o governo e as forças militares reagiram à revolta, segundo o ministro do Interior, Enrique Riera. Ele disse que dois policiais ficaram feridos nos confrontos.

Tacumbu abriga cerca de 4.000 detentos em um prédio decrépito com telhado de zinco e, de acordo com especialistas em segurança locais, gangues exercem influência quase total sobre a vida no local.