Primeiro voo com brasileiros repatriados de Israel chega a Brasília

"Nessa explosão a gente sentiu o impacto. Foi uma correria, a gente conseguiu se abrigar", disse. "Foi muito difícil a sensação, e aí a gente começou a receber as primeiras notícias do que realmente estava acontecendo, que foi declarada uma guerra e começou o confronto", relatou.

Na terça-feira, o Ministério das Relações Exteriores informou a morte de dois cidadãos brasileiros -- Ranani Nidejelski Glazer, natural do Rio Grande do Sul, e Bruna Valeanu, nascida no Rio de Janeiro. Os dois estavam em um festival de música eletrônica realizado em um local a 20 quilômetros da Faixa de Gaza e que foi alvo de um atentado do Hamas.

No domingo, o Itamaraty havia informado que três brasileiros estavam desaparecidos após militantes do Hamas atacarem o festival de música eletrônica. Um quarto brasileiro ficou ferido, mas já havia recebido alta, de acordo com o ministério.

A guerra entre Israel e Hamas, iniciada no sábado quando o grupo militante realizou ataques surpresas com mísseis e com homens armados por terra em território israelense já matou mais de 2.250 pessoas dos dois lados.

O número de mortos em Israel chegou a 1.200 e mais de 2.700 ficaram feridos, segundo as Forças Armadas do país. Ataques retaliatórios de Israel contra a Faixa de Gaza mataram 1.055 pessoas e feriram 5.184, segundo o Ministério da Saúde local.

Israel, que ordenou um cerco total ao enclave, realizou ataques aéreos durante toda a noite à região em uma possível preparação para um ataque terrestre.