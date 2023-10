Principal clérigo xiita do Iraque pede que mundo enfrente "terrível brutalidade" em Gaza

A mídia do Hamas disse nesta quarta-feira que a eletricidade caiu depois que a única usina do território parou de funcionar.

Os ataques de retaliação no enclave mataram 1.055 pessoas e feriram 5.184, com cerca de 535 edifícios residenciais destruídos, deixando cerca de 250 mil desabrigados, disseram as autoridades do Hamas em Gaza. A maioria dos deslocados estava em abrigos designados pela ONU, outros amontoados em ruas destruídas.

"Acabar com a tragédia deste povo honrado, que já dura sete décadas, garantindo-lhes o seu direito legítimo e acabando com a ocupação das suas terras usurpadas, é a única forma de alcançar a paz e a segurança nesta região", disse al-Sistani na nota.

"Sem isso, a resistência contra os agressores continuará e o ciclo de violência seguirá ceifando mais vidas inocentes", acrescentou o comunicado.

(Reportagem de Yomna Ehab e Amina Ismail)