Putin diz que EUA inflamam Oriente Médio ao enviar grupo de porta-aviões

O presidente russo, Vladimir Putin, acusou os Estados Unidos nesta quarta-feira de inflamar o Oriente Médio ao enviar um grupo de porta-aviões para a região, dizendo que são necessárias "soluções de compromisso" e que ele espera que o bom senso prevaleça.

O chefe do Kremlin chamou a explosão de violência entre Israel e os palestinos de um exemplo vívido do fracasso da política dos EUA no Oriente Médio, que, segundo ele, não levou em conta as necessidades dos palestinos.

Após o ataque surpresa de militantes do Hamas contra Israel no sábado, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse que os EUA estavam deslocando um grupo de ataque de porta-aviões, que inclui o USS Gerald R. Ford, para mais perto de Israel.