Republicano Scalise tenta angariar apoio para se tornar presidente da Câmara dos EUA

Jordan planeja votar em Scalise no plenário e está incentivando seus colegas a fazerem o mesmo, de acordo com uma fonte que falou sob condição de anonimato. Resta saber se os seus apoiadores votarão em Scalise no plenário da Câmara.

Em janeiro, McCarthy teve que passar por 15 rodadas de votação antes de conquistar o cargo de presidente da Câmara.

Os republicanos dizem que precisam resolver rapidamente o vácuo de liderança que tem impedido a Câmara de abordar a guerra em Israel, de aprovar mais ajuda à Ucrânia e de aprovar projetos de lei de gastos antes que o atual financiamento do governo acabe, em 17 de novembro.

Scalise disse que sua primeira ação como presidente da Câmara seria agendar uma votação sobre uma resolução que deixasse claro que os Estados Unidos estão ao lado de Israel em sua guerra contra os militantes do Hamas em Gaza.

Foram necessários apenas oito republicanos para destituir McCarthy na semana passada, um fato que pode tornar a liderança do partido um desafio para qualquer novo presidente.

Embora McCarthy tenha sido o primeiro presidente da Câmara na história dos EUA a ser destituído numa votação formal, os dois últimos republicanos a ocupar o cargo também acabaram por sair sob pressão dos radicais do partido.