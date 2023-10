Zelenskiy pede mais armas para enfrentar inverno de "terror" em visita à Otan

Por Marine Strauss e Andrew Gray e Idrees Ali

BRUXELAS (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, solicitou nesta quarta-feira mais armas e defesas aéreas aos membros da Otan para ajudar seu país a passar por outro inverno de guerra, enquanto se prepara para uma série de ataques russos a usinas de energia e outras infraestruturas.

Zelenskiy fez sua primeira visita à sede da Otan desde a invasão da Rússia no ano passado, em um momento em que a turbulência no Congresso norte-americano ameaça interromper a ajuda a Kiev e a atenção do mundo está voltada para outra crise que se desenrola em Israel.