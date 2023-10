Agência da ONU alerta que comida e água estão acabando rapidamente em Gaza

ROMA (Reuters) - O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (PMA) alertou nesta quinta-feira que suprimentos essenciais estavam em um nível perigosamente baixo na Faixa de Gaza depois que Israel impôs um bloqueio total ao território na esteira de ataques mortais do Hamas.

"Estamos vendo uma situação terrível se desenrolar na Faixa de Gaza, com alimentos e água escassos e acabando rapidamente", disse Brian Lander, vice-chefe de emergências do PMA, com sede em Roma.

"O PAM está no local e está respondendo. Estamos fornecendo alimentos a milhares de pessoas que procuraram abrigo em escolas e em outros locais do território. Mas vamos ficar sem comida muito em breve", disse ele à Reuters TV.