Alta inflação faz com que crianças passem fome no mundo inteiro, diz pesquisa

Por Daniel Trotta

(Reuters) - Altos patamares de inflação e custos maiores de vida estão contribuindo para a fome mundial, segundo uma pesquisa com 16 países encomendada pelo grupo humanitário World Vision International.

A pesquisa, divulgada às vésperas do Dia Mundial da Alimentação na próxima segunda-feira, concluiu que 59% dos pais entrevistados estão muito preocupados com a fome e a desnutrição infantil em suas famílias, com 46% preocupados em encontrar dinheiro para comprar comida.