Blinken diz a Netanyahu em Israel que os EUA "não vão a lugar algum"

Por Humeyra Pamuk

TEL AVIV (Reuters) - O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, garantiu ao primeiro-ministro israelense, Benyamin Netanyahu, o apoio de Washington, durante uma viagem ao Oriente Médio que tem como objetivo evitar que o conflito com o Hamas se espalhe.

Blinken embarcou em uma viagem por vários países do Oriente Médio no momento em que Israel desencadeia a mais poderosa campanha de bombardeio nos 75 anos de história de seu conflito com os palestinos, prometendo aniquilar o Hamas -- que governa a Faixa de Gaza -- em retribuição aos ataques do grupo militante no fim de semana.