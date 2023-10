EUA precisam se preparar para guerras simultâneas com China e Rússia, diz relatório interno

Uma autoridade sênior envolvida com o relatório se recusou a dizer se as informações de inteligência do painel mostraram qualquer cooperação em armas nucleares entre China e Rússia.

"Nós nos preocupamos... que no fim possa haver coordenação entre eles de alguma maneira, o que nos leva a esta construção de duas guerras", disse a autoridade, sob condição de anonimato.

As conclusões alterariam a atual estratégia de segurança nacional dos EUA, que preconiza vencer um conflito enquanto dissuade outro, e exigiriam grandes aumentos nos gastos com defesa, que teriam apoio incerto no Congresso.

Os relatórios contrastam com a posição do presidente norte-americano, Joe Biden, de que o atual arsenal nuclear dos EUA é suficiente para dissuadir as forças combinadas de Rússia e China.