Irã acusa Israel de buscar "genocídio" com cerco a Gaza

Por Parisa Hafezi

DUBAI (Reuters) - O principal enviado do Irã acusou Israel de buscar um "genocídio" ao impor um cerco à Faixa de Gaza, informou a TV estatal iraniana nesta quinta-feira, enquanto iniciava uma viagem regional para discutir o conflito entre o Hamas, aliado palestino de Teerã, e Israel.

Israel disse que não haveria nenhuma trégua humanitária no cerco à Faixa de Gaza, lançado após os ataques devastadores dos militantes do Hamas contra Israel no sábado, até que todos os israelenses feitos reféns naquele dia fossem libertados.