Israel divulga imagens de crianças mortas para angariar apoio após ataque do Hamas

E acrescentou: "O Hamas é desumano. O Hamas é o Isis", comparando o grupo palestino ao Estado Islâmico, que é notório pela brutalidade de seus vídeos de execução.

As imagens de bebês mortos foram incluídas em um vídeo exibido à Otan. Não foi divulgado ao público, mas foi visto pela Reuters posteriormente em Jerusalém. A Reuters não conseguiu verificar o material de maneira independente.

A Casa Branca disse que não há motivo para duvidar da autenticidade das imagens.

O Hamas negou que seus militantes tenham causado danos a civis, acusando Israel e o Ocidente de disseminar falsas informações para incitar violência contra os palestinos.

O vídeo exibido à Otan, aparentemente feito com uma mistura de publicações de redes sociais do Hamas e vídeos de celulares não identificados, mostrou os corpos de vários civis mortos, além do corpo de um soldado israelense em uniforme sem a cabeça.

Não houve imagens para sugerir que os militantes decapitaram bebês -- uma acusação especialmente explosiva que surgiu em um primeiro momento na imprensa de Israel e foi inicialmente confirmada por autoridades israelenses.