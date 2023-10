Líderes financeiros do G7 condenam "ataques terroristas" do Hamas a Israel

Por Leika Kihara e David Lawder

MARRAKECH, MARROCOS (Reuters) - Os líderes financeiros do G7 condenaram nesta quinta-feira os "ataques terroristas" do Hamas em Israel e expressaram "apoio inabalável" à Ucrânia em sua contínua luta contra a invasão russa.

"Condenamos inequivocamente os recentes ataques terroristas do Hamas contra o Estado de Israel e expressamos nossa solidariedade com o povo israelense", disseram ministros das Finanças do G7 e presidentes de bancos centrais em comunicado conjunto.