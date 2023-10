Operadores veem Fed menos propenso a manter pausa nas altas de juros após dados de inflação

(Reuters) - Operadores veem mais chances de o Federal Reserve realizar outro aumento da taxa de juros este ano, embora, em geral, continuem a apostar que uma pausa contínua é mais provável, depois que os dados dos EUA nesta quinta-feira mostraram que os preços ao consumidor subiram mais do que o esperado em setembro.

Os contratos futuros que se ajustam à política do Fed caíram após o relatório, refletindo uma probabilidade de cerca de 35% de um aumento da taxa em dezembro, em comparação com uma chance de cerca de 28% observada antes do relatório.

(Reportagem de Ann Saphir)