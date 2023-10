Preços ao consumidor dos EUA aumentam em setembro por custos com gasolina e moradia

Nos 12 meses até setembro, o IPC avançou 3,7%, depois de aumentar pela mesma margem em agosto. Os preços ao consumidor ano a ano caíram de um pico de 9,1% em junho de 2022.

Economistas consultados pela Reuters previram que o IPC ganharia 0,3% e subiria 3,6% no comparativo anual.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o IPC subiu 0,3%. Os preços de veículos usados caíram, mas o custo de moradia aumentou devido às despesas elevadas com aluguel. O chamado núcleo do IPC aumentou 0,3% em agosto.

O núcleo do IPC subiu 4,1% em setembro em relação ao ano anterior, após avançar 4,3% em agosto. O governo informou na quarta-feira que os preços ao produtor aumentaram 0,5% em setembro, impulsionados pelos preços mais altos da gasolina e dos alimentos, embora as pressões inflacionárias subjacentes na indústria tenham continuado a diminuir.

A inflação permanece acima da meta de 2% do Fed, 18 meses depois de o banco central dos Estados Unidos começar a elevar as taxas de juros.

Os mercados financeiros esperam amplamente que o Fed mantenha as taxas inalteradas em sua reunião de política de 31 de outubro a 1º de novembro, de acordo com a Ferramenta FedWatch do CME Group. Essa convicção recebeu apoio de comentários de altos funcionários do Fed na segunda-feira, que indicaram que os rendimentos crescentes dos títulos do governo dos EUA a longo prazo poderiam afastar o banco central de novos aumentos nas taxas.