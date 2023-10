Vice-presidente chinês espera que China alcance meta de crescimento para 2023, diz mídia estatal

PEQUIM (Reuters) - A expectativa é de que a China atinja sua meta de crescimento anual para este ano, disse o vice-presidente chinês Han Zheng nesta quinta-feira segundo a emissora estatal da China.

Han fez as observações durante uma reunião com Jacob Wallenberg, presidente do conselho da sueca Investor AB, em Pequim, na quarta-feira, de acordo com a reportagem.

(Reportagem da redação de Pequim)