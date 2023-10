Acidente com suspeito de tráfico de pessoas em rodovia alemã deixa 7 mortos

Sete pessoas morreram no acidente, incluindo uma criança de seis anos, e os demais passageiros foram hospitalizados com ferimentos, alguns graves.

A polícia disse que um suspeito de 24 anos, um apátrida residente na Áustria, foi detido no hospital e que a van tinha placas austríacas. As autoridades abriram uma investigação de homicídio culposo.

A ministra do Interior, Nancy Faeser, disse em um comunicado que o incidente chocante demonstrou a necessidade de o governo reprimir o "negócio cruel" do contrabando de pessoas.

No mês passado, as autoridades alemãs impuseram novos controles nas fronteiras com a Polônia e a República Tcheca, dizendo que eram necessários para combater o contrabando de pessoas e proteger o frágil sistema de fronteiras abertas da União Europeia.

(Reportagem de Friederike Heine)